Пашалич — о поражении от ПСЖ: Мы сделали все, что могли

Хорватский хавбек высказался о вылете Аталанты из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Пари Сен-Жермен добыл волевую победу над Аталантой в четвертьфинале Лиги чемпионов, сумев в конце встречи всего за три минуты забить два гола и пробиться в следующую стадию турнира (2:1).

Полузащитник бергамского клуба Марио Пашалич, ставший автором единственного гола в ворота парижан, поделился эмоциями от вылета своей команды из самого престижного еврокубка.

"Очень жаль, ведь мы были так близки, но это Лига чемпионов. Высококлассные команды могут забить два гола за несколько минут".

"Есть разочарование и сожаление после случившегося, но мы с нетерпением будем ждать Лиги чемпионов в следующем сезоне и хотим быть более подготовленными".

"Мы сделали все, что могли, в этом нет никаких сомнений, но эти команды настолько сильны в индивидуальном плане, что могут нанести вам удар в любой момент".

"Я думаю, мы доказали, что можем бороться с сильнейшими соперниками, и я надеюсь, что мы сможем сделать то же самое в Лиге чемпионов в следующем сезоне", — заявил Пашалич в эфире Sky Sport Italia.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Аталанта — ПСЖ вы можете на Football.ua.