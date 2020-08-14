Упамекано: ПСЖ — самый большой клуб Франции, но мы попытаемся добыть победу

Защитник Лейпцига высказался о предстоящем полуфинале Лиги чемпионов.

Атлетико потерпел поражение от Лейпцига в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2), и теперь подопечным Юлиана Нагельсманна в следующей стадии турнира предстоит встретиться с Пари Сен-Жермен.

Центральный защитник Дайот Упамекано высказался о будущем сопернике своей команды и пообещал приложить все силы для того, чтобы пробиться в финал Лиги чемпионов.

"Тренер сказал перед матчем: не надо бояться. Атлетико — это очень хорошая команда, но бояться не стоит. Он вселил в нас уверенность, сказал нам расслабиться. Сказал, что это такой же матч, как и любой другой. В конечном итоге, нам удалось сделать это".

"Мы знаем, что ПСЖ — это самый большой клуб во Франции. У них хорошие нападающие и защитники. Мы ожидаем серьезного противостояния. Неймар — очень хороший игрок, очень техничный. Тем не менее, мы собираемся выложиться на все сто и попытаться добыть победу", — приводит слова Упамекано RMC Sport.

Напомним, матч Лейпциг — ПСЖ состоится во вторник, 18 августа, в 22:00 по киевскому времени. Смотреть видео голов и обзор матча РБ Лейпциг — Атлетико вы можете на Football.ua.