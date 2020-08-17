Маркиньос: Лейпциг — молодая бесстрашная команда, которая уже всем все доказала

Бразилец дал комментарий перед игрой против "быков".

В поединке 1/2 финала Лиги чемпионов ПСЖ сразится с Лейпцином. Защитник французской команды Маркиньос призывает своих партнеров быть единым целым и отдает должное сопернику.

"Это молодая бесстрашная команда, которая уже всем все доказала в нынешней Лиге чемпионов. Они прекрасно играют. В прошлом матче против Атлетико они доминировали. Поэтому мы понимаем, что от нас потребуется показать свой максимум. Опираясь лишь на престиж, в наши дни далеко не уедешь.

Мы должны сыграть как единая команда, иметь четкий план на игру и показать ту мощь, которая расставит на поле все по своим местам. В общем, нам просто надо показать все, на что мы способны. У нас есть и мастерство, и талантливые игроки, но мы должны биться друг за друга, помогать друг другу, выкладываться без остатка, отдавать все силы и сердца тому, что мы все любим — игре в футбол. И сражаться, чтобы победить", — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.

Матч РБ Лейпциг — Пари Сен-Жермен состоится в понедельник, 18 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.