"Зрители увидели тактический мастеркласс, но не от команды Гвардиолы", — реакция прессы на поражение Ман Сити от Лиона

Манчестер Сити считался одним из фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов, учитывая желание команды Пепа Гвардиолы скрасить сезон после неудачи в английской Премьер-лиги. Соперник "горожан" в четвертьфинале позволял им рассчитывать на успех, но Лион сумел преподнести настоящую сенсацию. Французский клуб первым открыл счет и не стушевался, когда Сити удалось отыграться. В итоге "ткачи" отправили в ворота соперника три мяча и стали, пожалуй, самым неожиданным участником полуфинала ЛЧ.

Football.ua собрал реакцию прессы и футбольных людей на вылет Ман Сити и его бесславное прекращение еврокубковой кампании.

BBC видит причину поражения английского клуба в неверных решениях главного тренера Пепа Гвардиолы.

"У Манчестер Сити и раньше были неудачи в Лиге чемпионов, но вряд ли какое-то из них было таким же болезненным. Вероятно, это был их лучший шанс выиграть настолько желаемый трофей. Гвардиола называл его шансом всей жизни, но он был упущен из-за излишней осторожности и консерватизма каталонского тренера, что дорого обошлось ему и его команде.

В четвертьфинальном матче Ман Сити Гвардиолы не хватало креативности, пусть это и звучит как кощунство. Фатальная ошибка. Этот матч просто еще раз продемонстрировал имеющиеся недостатки в команде".

Тактическое превосходство Лиона в поединке отмечает и Sky Sports.

"Лион даже не финишировал в еврокубковой зоне в чемпионате, но легкость, с которой команда победила в четвертьфинале со счетом 3:1, не была везением или недооценкой со стороны соперника. Зрители стали свидетелями тактического мастеркласса, что не удивительно для матчей с участием команд Гвардиолы. Удивительно то, что его продемонстрировал соперник каталонца".

Скандальное издание The Sun считает, что на исход поединка в определенной степени повлияло неверное решение арбитров VAR.

"Мечты Манчестер Сити о Лиге чемпионов были разрушены системой VAR и ляпами Эдерсона в португальском матче, победителем из которого вышел Лион. Команда Пепа Гвардиолы весь матч выглядела не в себе и после его окончания была в слезах, когда французская команда вышла в полуфинал".

Издание Manchester Evening News отмечает промах нападающего Рахима Стерлинга, который не воспользовался шансом сравнять счет на исходе игры.

"Забудьте, что было до этого, сезон Манчестер Сити запомнится 60 секундами, которые стали решающими в четвертьфинальном противостоянии.

Ман Сити уступал 1:2 после слабого первого тайма и спорного решения арбитров VAR, но должен был сравнивать счет. Габриэль Жезус отправил мяч Рахиму Стерлингу, который находился в пяти метрах перед пустыми воротами. Он должен был забивать, но он не забил. Спустя 60 секунд Мусса Дембеле забил третий гол, после того как мяч выскользнул из рук Эдерсона".

Так отреагировало на успех Лиона и французских клубов в целом издание L'Équipe.

"После успеха в противостоянии с Ювентусом Лион добился еще одной прекрасной европейской победы, выбив Манчестер Сити – одного из двух главных фаворитов турнира. Два французских клуба в полуфинале – невероятно".

Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе сделал укол в адрес критиков Лиги 1, после того как Лион последовал вслед за парижанами в полуфинал.

"Фермерская лига", – написал молодой форвард.

Good heavens, what a mess City have made of this.