Лион сенсанционно выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов

В полуфинале команду Руди Гарсии ожидает мюнхенская Бавария (3:1).

До боли знакомые для донецкого Шахтера соперники по Лиге чемпионов столкнулись между собой в последнем поединке на стадии четвертьфинала текущего розыгрыша. Английский Манчестер Сити выступил в качестве номинально домашней команды на стадионе лиссабонского Спортинга, "Жозе Альваладе", в роли гостей у подопечных Хосепа Гвардиолы был французский Лион.

Предыдущая стадия для команд прошла в разном ключе. Манчестер Сити дважды доказал, что до и после карантина является более сильной командой на данный момент, нежели новоиспеченный чемпион Испании — мадридский Реал. А вот "детям" пришлось проявить не абы какую выдержку в двухматчевом противостоянии с туринским Ювентусом. И да, французский коллектив уступил в гостях, однако отметился в обоих поединках, чего нельзя было сказать о соперниках, сосредоточившихся лишь на домашней игре.

Мотивация в этом сезоне зашкаливает у обеих команд. Манчестер Сити прекрасно видит перед собой возможность наконец-то взобраться на лидирующую позицию в клубном европейском футболе, а вот для Лиона победа в Лиге чемпионов была единственным возможным вариантом обеспечить себе место в еврокубках на следующий сезон. У скандального президента французской команды знатно "пригорело" после досрочного завершения чемпионата Франции, ведь в последнем туре перед карантином его футболисты выпали из зоны еврокубков.

Манчестер Сити сумел удивить уже на старте поединка, когда Гвардиола выставил на игру схему с тремя центральными защитниками. "Горожане" из-за этого потеряли в игровых связях, что больно ударило по их амбициям в середине первого тайма. Номинальные хозяева начали в привычном контроле, но к завершающей стадии атак переходили лишь изредка. За выдержку во время серьезного стартового натиска соперников Лион был награжден владением мяча на равных с соперниками.

Кто же знал со стороны "лунных котов", чем это может обернуться. Простой выход соперников через левый фланг Сити решил встречать через предельно высокий блок. Вот и удалось Экамби убежать к чужой штрафной практически от центра поля. Догонять его бросился Гарсия, и даже справился со своей задачей, вот только отскок в сторону Корне никто из его партнеров не подобрал, а Эдерсон уже успел до этого покинуть ворота. Максвелл здорово подкрутил под левую штангу! Сити бросился отыгрываться на первых порах после этого события, но желания и возможностей хватило лишь на пару ударов со средней опасностью для владений Лопеша. Промежуточная сенсация состоялась успешно!

И все-таки, серьезно подкосил уверенность "горожан" тренерских ход со сменой игровой схемы. Манчестер достаточно долго не мог вернуться к привычному стилю и после перерыва. Нагружая фланг Денайера, хозяева строили большинство своих атак. Безусловно, рано или поздно они своего добились бы, ведь защитник играл на фоне восстановления после травмы, да и Стерлинг своими рывками может измотать кого угодно. Продавить Денайера удалось на 69-й минуте, после чего де Брюйне таки пробил в отличную от положения Лопеша точку ворот.

В основное время или же в дополнительное? Сити начал гадать, когда добить соперника. А Лион просто взял, и сделал все от себя зависящее. Рывок Экамби от центра поля начинался явно из офсайда, а вот движение Дембеле при скрытой передачи Ауара было полностью правильное. Мусса легко убежал от защитников и пробил между ног Эдерсону. Он же и добил Манчестер, замкнув отскок от голкипера при дальнем ударе Ауара. 1:3 на табло Сити получил, но до этого Стерлинг мог перевернуть ход встречи, но совершил промах, наверное, всего сезона еврокубков, не замкнув прострел с правого фланга от Жезуса. Вот и не досчитались мы английской команды в Лиги чемпионов. 2 на 2 — играют Франция и Германия!

Обе пары полуфинала Лиги чемпионов УЕФА-2019/20 сформированы! Компанию мюнхенской Баварии в шаге от решающей игры составит французский Лиона. Для Манчестер Сити наступила непродолжительная пора отпусков.

Манчестер Сити — Лион 1:3

Голы: де Брюйне, 69 — Корне, 24, Дембеле, 78, 87

Манчестер Сити: Эдерсон — Фернандиньо (Марез, 56), Ляпорт, Гарсия — Уокер, Гюндоган, Родри (Д. Силва, 84), Канселу — де Брюйне, Габриэль Жезус, Стерлинг.

Лион: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал — Бруно (Мендес, 71) — Дюбуа (Тете, 75), Какере, Ауар, Корне — Экамби (Рейн-Аделаид, 87), Депай (Дембеле, 75).

Предупреждения: Фернандиньо, Родри — Дюбуа, Марсело.