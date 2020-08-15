Барселона потратила более миллиарда евро на трансферы с момента последнего триумфа в Лиге чемпионов

15 августа 2020

Лионель Месси восхищается селекционной службой, getty images

"Сине-гранатовым" больше не удается достигнуть вершины.

Последний раз Барселона побеждала в Лиге чемпионов в сезоне 2014/2015 — более пяти лет назад.

С того времени, согласно данным Transfermarkt, "сине-гранатовые" потратили на входящие трансферы  1,067 миллиарда евро.

Самыми дорогостоящими стали переходы Филиппе Коутиньо, Усмана Дембеле и Антуана Гризманна — на них ушло более трети суммы. Всего было подписано 40 футболистов.

Примечательно, что игре против Баварии на поле было только четыре футболиста, которые пришли в команду в этот период.  

Напомним, Барселона вылетела из Лиги чемпионов-2019/20 после унизительного поражения со счетом 2:8.

 

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