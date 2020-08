"Та великая Барселона, о которой говорят игроки, уже история. Ее больше нет", — реакция СМИ и фанатов на унижение каталонцев от Баварии

Football.ua собрал мнения прессы и фанатов о прошедшем разгроме "блаугранас" в Лиге чемпионов.

Шок. Для всего футбольного мира, и для фанатов Барселоны в частности. Каталонцы установили и обновили все мыслимые и немыслимые антирекорды, и катастрофа на Эштадиу да Луж лишь провела большую красную линию над отвратительным для Барсы сезоном, в котором команда не завоевала ни одного толкового трофея, завершив кампанию-2019/20 поражением со счетом 2:8. Очевидно, что "блаугранас" ждут большие изменения внутри клуба, но за этим мы будем наблюдать потом.

А сейчас мы обратимся к немецкой и испанской прессе. Естественно, только ленивый не написал о произошедшем минувшей ночью. Немцы с уверенностью заявляют, что уровень команд совершенно разный, а на Пиренеях бьют тревогу. А что болельщики — они повсеместно призывают наконец исправить ошибку в виде назначения Сетьена.

Коротко и восторженно описывает победу мюнхенского гранда Bild.

"Чемпионы не пощадили Барселону и просто смели звездную команду с их лидером, шестикратным обладателем Золотого мяча Лионелем Месси. То, что мы увидели — это классовая разница. Это унижение и демонстрация силы. На 31-й минуте счет был уже 4:1.

Раньше Барса никогда не пропускала четыре мяча до перерыва в Лиге чемпионов. И еще: они ни разу не пропустили пять голов в одной игре на таком уровне. Историческое достижение. Безжалостная машина Баварии показала, что для них возможно все".

Более развернуто об игре рассказал Kicker, отметив идеальную работу на поле от Баварии и отсутствие класса у каталонцев.

"Бавария вышла в полуфинал Лиги чемпионов с потрясающим, историческим и катастрофическим результатом для Барселоны. Немецкие чемпионы уничтожили оборону соперника, доведя счет до колоссального 8:2.

Смелый атакующий прессинг заставлял защиту, которая временами проявляла крайнюю халатность от таких опытных игроков, как Пике, очень часто ошибаться. К голам это приводило еще более часто".

В целом, вечер Лиги чемпионов был отличным. Моментов хватало на обе команды, но последствия игры каталонцев были ужасными. Именно защитники Барселоны позволили себе серию ошибок. Столь опытные игроки не закрывали пробелы, выбирали неправильную позицию. Вот и результат".

О чем же говорят испанцы? Mundo Deportivo тотчас сравнивает это унижение со столь же болезненными результатами в прошлых розыгрышах Лиги чемпионов.

"Третий год подряд Барса подверглась очередной исторической насмешке в Лиге чемпионов. Когда казалось, что то, что произошло в Риме и на Энфилде превзойти нельзя,то прошедшая ночь оказалась гораздо более унизительной, чем две другие предыдущие.

"Бавария разгромила Барсу со счетом 8:2. Разгромила результатом, которого никогда не было в новейшей истории, не только для Барсы, но и для всего турнира. Игроки, которые должны прославлять этот клуб, представляют собой недостойный имидж для этой команды. "Мы — Барса, лучшая команда в мире", — повторял Видаль снова и снова. Только вот та великая Барселона, о которой он говорил, уже история. Ее больше нет. Прошедшее унижение для каталонцев — самое болезненное за многие годы".

А теперь перейдем к самому интересному — мнению болельщиков. Оно, как всегда, нещадно. И если Бавария не оставила шансов Барселоне на поле, то фанаты разнесли каталонцев в Твиттере.

"Люди такие злые. Кто-то сказал, что именно так выглядела оборона Барселоны в прошедшем поединке".

Поспорить с таким сложно.

People are wicked o, someone said this was Barcelona's defence against Bayern tonight

Немного актуальных трендов от болельщика: "Доброе утро всем фанатам Барселоны. Ваша жизнь тоже важна".

Good morning to all Barcelona fans. Your lives matter too

"Мне очень жаль Де Йонга. Парень пришел в Барсу с мечтой сыграть с Месси, и он не знал, какой это кошмар — играть с остальными", — поразмышлял болельщик.

I feel sorry for De Jong. Kid came to Barça with the dream of playing with Messi, little did he know it was a nightmare playing with the rest.

В истории Лиги чемпионов для фанатов Барселоны нашлось место еще одной печально знаменательной дате. Зато не забудут, в какой месяц играли.

To all Barcelona fans

Ну и немного жестокого юмора. Как выглядело общение Сетьена с футболистами в раздевалке.

Setien to Barca players in the dressing room...

"Барселона увольняет Сетьена после прошедшего матча". Судя по результату, где-то так оно и будет.

Barcelona board sacking Setién after the game like

Ну и куда же без одного из самых популярных мемов этого года, который олицетворяет произошедшее в Лиссабоне.

"Срочно: Марк-Андре Тер Штеген назначен начальником охраны, чтобы предостеречь уход Месси из Барселоны".

Ну неплохо довольно, согласитесь.

BREAKING: Marc-André ter Stegen has been appointed chief of security to stop Lionel Messi leaving Barcelona.



👮‍♂️ pic.twitter.com/cp0YoqWIrp — @Rico23 (@23Mereiles) August 15, 2020

"Бавария увидела футболки синего и красного цветов и подумала, что это Кристал Пэлас из Лондона".

Вероятно, что даже "орлы" оказали бы большее сопротивление.

Bayern Munich saw blue and red coloured jerseys and thought they were Crystal Palace from London.

"Матч Лиона и Манчестер Сити после того, когда они поняли, что победитель встретится с Баварией".

City and Lyon tomorrow when they realise the winner will face Bayern in semis.

Несложно представить диалог президента Барселоны Хосепа Бартомеу и Кике Сетьена после матча.

Once Setién enters the board room tommorow.

Ну и напоследок. Твит, не требующий комментариев.

Подытожим. Барселона продолжает свою традицию феерически завершать сезон в Лиге чемпионов. Если Сетьен продержится на тренерском посту до завтрашнего дня, это будет сродни чуду. Ждем очередные реформы в Барсе и продолжаем наблюдать за Лигой чемпионов, но уже без них. А что Бавария? Немцы показали, что все разговоры, что фаворит нынешнего турнира Манчестер Сити или ПСЖ немного не к месту.