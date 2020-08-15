Манчестер Сити — Лион: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на четвертьфинальный поединок.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити сойдется с Лионом. Фаворитом этой пары букмекеры считают английский клуб.

Так, компания Parimatch дает на проход Манчестер Сити коэффициент 1,11, тогда как итоговый успех Лиона оценивается в 7,5.

Читайте также: Манчестер Сити — Лион. Накануне

Что касается основного времени, то победа "горожан" оценивается в 1,25, а шансы на победу "ткачей" составляют 12, на ничью – 6,6.

Матч Манчестер Сити — Лион состоится 15-го августа в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.