Манчестер Сити — Лион. Накануне

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Манчестер Сити и Лион разыграют последнюю путевку в полуфинальную стадию Лиги чемпионов.

Манчестер Сити — Лион

Суббота, 15 августа, 22:00. Эштадиу Жозе Альваладе, Лиссабон. Главный арбитр — Данни Маккели. Телетрансляция на канале Футбол 2.

Манчестер Сити подходит к четвертьфинальному противостоянию с Лионом в статусе фаворита, который постарается не повторить ошибки Ювентуса. "Горожане" на прошлой стадии одолели Реал — "короля Лиги чемпионов", как выразился Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции. "Горожане" уступили Ливерпулю в борьбе за чемпионство и все силы бросят на еврокубковый трофей.



По поединку против Реала было заметно, что команде Пепа Гвардиолы еще есть куда добавлять, а потому стоит ожидать еще лучших кондиций от "горожан". Лион, в свою очередь, справился с Ювентусом на прошлой стадии, что оказалось сенсацией. Даже сумасшедшая игра Криштиану Роналду не позволила туринцам оставить "ткачей" за бортом турнира.

Тем не менее, стоит понимать, что у команды Руди Гарсии есть предел, а потому многое в матче будет зависеть от того, насколько организовано Лион сможет сыграть в обороне. Ни для кого не секрет, что защитная линия "горожан" не безгрешна, а потому у Депая и компании непременно будет шанс, чтобы огорчить Эдерсона.

У Манчестер Сити нет кадровых потерь кроме Серхио Агуэро, который так и не восстановился после травмы. Однако Габриэль Жезус отлично показал себя против Реала, а потому никаких проблем не должно быть. У Руди Гарсии под вопросом сразу же три исполнителя из линии обороны — Тете, Коне и Денайер. Последний особенно важен для "ткачей".

В сезоне-2018/19 Манчестер Сити играл с Лионом на групповой стадии. Первый поединок завершился со счетом 2:2, а второй закончился для "горожан" поражением — 1:2.

Интересные факты:

Манчестер Сити забивал не менее 2 голов в 14 из последних 17 матчей Лиги чемпионов.

Манчестер Сити играл вничью в первом тайме и в итоге побеждал в последних 3 матчах Лиги чемпионов.



Было забито более 2,5 голов в последних 3 играх Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Менди — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Б. Силва, Жезус, Стерлинг

Лион: Лопеш — Денайер, Марсело, Маркал — Дюбуа, Какере, Гимарайнш, Ауар, Корне — Дембеле, Депай

Не сыграют: Торрес, Аке, Агуэро

Под вопросом: Коне, Тете, Денайер

Тренеры говорят:

Хосеп Гвардиола, тренер Манчестер Сити.

"Каждый год мне задают один и тот же вопрос. Да, мы испытываем давление, поскольку от нас ждут победы в Лиге чемпионов. И мы стараемся сделать все от нас зависящее, как и другие команды. Мы готовы пройти весь путь до конца, но есть серьезные соперники. Первые два четвертьфинала показали, что легко на этой стадии не будет никому. Завтрашняя встреча не будет исключением".

Руди Гарсия, тренер Лиона.

"Полагаю, победа над Ювентусом добавила нашей команде уверенности. Естественно, на этом останавливаться мы не хотим. Аппетит приходит во время еды. Да, Сити тут явный фаворит, но первые четвертьфиналы Лиги чемпионов показали, что фавориты не всегда выигрывают. У аутсайдера всегда есть шанс".