Ляпорт: Лион очень силен, но мы готовы пройти турнирный путь до конца

Защитник английской команды настроен на победу в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити встретится с Лионом в четвертьфинале Лиги чемпионов. Защитник "горожан" Эймерик Ляпорт отдал должное сопернику, но рассчитывает на победу.

"Всегда приятно сыграть с клубом, который представляет твою родину. Так что я с нетерпением жду поединка с Лионом. Помню, что на групповом этапе прошлого розыгрыша забил Лиону гол. Если попаду в состав, надеюсь снова отличиться и помочь своей команде выйти в полуфинал. Для Сити невероятно важна победа в Лиге чемпионов. И мы сделаем ради нее все возможное.

Мы полностью сосредоточены на Лиге чемпионов. Надеюсь, что завтра нам удастся выиграть. Мы хорошо готовы к игре с Лионом. Ну а там уже, надеюсь, и пройдем весь турнирный путь до конца. Конечно, битва обещает быть жаркой. Но в Лиге чемпионов по-другому и быть не может.

Лион очень силен, как и все остальные клубы, добравшиеся до этой стадии. У Лиона много талантливых футболистов, но мы должны думать о своей игре. Необходимо бороться до последней секунды и играть на победу", — приводит слова Ляпорта официальный сайт УЕФА.

Матч Манчестер Сити — Лион состоится 15-го августа в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.