Эррера: таланта — очень сильная команда, но мы играли фантастически

Испанец поделился мнением об успехе команды.

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера прокомментировал победу над Аталантой (2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"ПСЖ пробился в полуфинал благодаря своему классу. Мы уже выиграли четыре [национальных] трофея, а это невозможно сделать без тяжелой работы. Аталанта – очень сильная команда, но мы играли фантастически. Мы сделали то, что и должны были.

Такой матч невозможно выиграть без команды. Стоит отдать должное Чупо-Мотингу, который делает все возможное, чтобы показывать лучшую игру", – рассказал Эррера в интервью официальному сайту УЕФА.

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