Тухель: Будь у меня две ноги, вы бы увидели мой забег на 40 метров

13 августа 2020

Томас Тухель, Getty Images

Наставник парижан прокомментировал победу команды.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился своим мнением об исходе поединка с Аталантой (2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Мы очень счастливы. Люди со стороны не понимают, насколько сложно достичь этих целей, пусть это кажется легким с такой хорошей командой. Это очень большой шаг для всех нас.

Представьте, как бы я праздновал, будь у меня две [здоровые] ноги! Может, сегодня вы бы увидели мой забег на 40 метров. Сегодня день рождения клуба – ему 50 лет, и мы этот юбилей точно не забудем.

Я чувствовал после противостояния с дортмундской Боруссией в 1/8 финала, что мы наконец преодолели психологический барьер в Лиге чемпионов. Все вокруг твердили, что мы не способны выйти в четвертьфинал. Мы проиграли первый матч в Германии, перед ответной встречей у нас было множество кадровых проблем. Но даже играя без зрителей в Париже, мы сумели перевернуть все с ног на голову.

Было очень сложно подготовить команду. Без матчей у нас не было игрового ритма. Но в последние дни я видел исключительные командные усилия, целеустремленность, энтузиазм, качество тренировок и сплоченность. Для меня это заслуженная победа, но если забиваешь так поздно, то и без удачи не обошлось. Я первый, кто признает, что здесь нужна удача", – рассказал Тухель в интервью официальному сайту УЕФА.

Ранее сообщалось, что ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1995 года.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
 
 Rambler's Top100