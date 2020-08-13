ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1995 года

Парижане за три минуты перевернули ход встречи и выбили Аталанту из самого престижного еврокубка.

Пари Сен-Жермен добыл волевую победу над Аталантой в четвертьфинале Лиги чемпионов, сумев в конце встречи всего за три минуты забить два гола (2:1).

Стоит отметить, что с момента поглощения Qatar Sports Investments парижского гранда в 2011 году, команде семь раз подряд не удавалось пробиться в самом престижном еврокубке дальше 1/4 финала.

Таким образом, ПСЖ впервые с сезона-1994/1995 сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов, где подопечным Томаса Тухеля предстоит встретиться с победителем пары РБ Лейпциг — Атлетико Мадрид.