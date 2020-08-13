Де Роон: Сейчас нам больно, но завтра я буду гордиться командой

13 августа 2020

Мартин Де Роон, getty images

Полузащитник Аталанты прокомментировал досадное поражение.

Аталанта уступила Пари Сен-Жермен в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, пропустив два гола в заключительные минуты.

Полузащитник "бергамасков" Мартин Де Роона считает, что его команда сыграла хорошо и ей можно гордиться.

"Мы хорошо сыграли в первом тайме: создали много проблем ПСЖ, оказывали на них давление, имели шансы. Во втором тайме мы сидели глубже.

Нужно, чтобы защищались все 11 человек, и мы делали это очень хорошо до того досадного момента на последней минуте. Сейчас нам очень больно, но завтра я буду гордиться нашей командой", — приводит слова Де Роона официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Пари Сен-Жермен.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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