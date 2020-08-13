Чупо-Мотинг: Я был уверен в себе и команде, а остальное — уже история ПСЖ

Форвард ПСЖ высказался о победе над Аталантой в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Пари Сен-Жермен добыл волевую победу над Аталантой в четвертьфинале Лиги чемпионов, сумев в конце встречи всего за три минуты забить два гола и пробиться в следующую стадию турнира (2:1).

Нападающий парижского клуба Эрик Максим Чупо-Мотинг, ставший автором победного гола, поделился эмоциями после добытого результата в заключительные минуты матча.

"Это был сумасшедший матч. Очень тяжелая игра против сложного соперника. Думаю, мы до последнего момента показывали, что верим в себя. Было нелегко, потому что у нас были хорошие моменты, но, к сожалению, мы никак не могли забить".

"Когда я выходил на поле, то думал: "Мы не можем проиграть, мы не можем так вернуться домой". Я был уверен в себе и в команде, а остальное — уже история ПСЖ. В команде у всех было хорошее предчувствие".

"Мы уже выиграли четыре трофея в этом сезоне, но самый важный — этот. Мы действительно верим в себя. И мы добились своего сегодня. Все знают, что у нас есть великолепные игроки, но мы также хотели показать себя как команда. Это был большой шаг для нас в матче против очень хорошего соперника. Уважение Аталанте, но я очень рад, что мы выиграли сегодня", — приводит слова Чупо-Мотинга официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Аталанта — ПСЖ вы можете на Football.ua.