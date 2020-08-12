Симеоне: То, что мы выбили Ливерпуль, не скажется на игре с Лейпцигом

12 августа 2020

Диего Симеоне, getty images

Главный тренер "матрасников" дал комментарий накануне игры в Лиге чемпионов.

Диего Симеоне считает, что его команда начинает турнир с "чистого листа", а предыдущие успехи не будут иметь никакого значения.

"Мы очень давно не играли в Лиге чемпионов. Победу на Энфилде одержали замечательную, но сейчас словно начинаем с чистого листа.

То, что мы выбили из борьбы действующего чемпиона, Ливерпуль, вообще никак не скажется на матче с Лейпцигом", — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч Лейпциг — Атлетико состоится в  четверг, 13-го августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.  

Источник: Официальный сайт УЕФА

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