Нагельсманн: Будьте уверены — мы готовы к бою с Атлетико

12 августа 2020

Юлиан Нагельсманн, getty images

Главный тренер "быков" дал комментарий накануне поединка против мадридцев.

Юлиан Нагельсманн нацелен на то, чтобы Лейпциг показал свою игру, а также обратил внимание на новый формат плей-офф.

"Мы намерены играть в свой футбол и думать о собственной игре. Безусловно, у Атлетико куда больше опыта в двухматчевых противостояниях. Но сейчас все решится в одной игре, и тут уже может произойти что угодно. У обеих команд нет опыта игры в новом формате.

Уже было достаточно разговоров о том, что нам не поможет Тимо Вернер. Все это знают, но у нас есть другие мастеровитые игроки в группе атаки. Как я уже сказал, со стартовым составом определюсь только завтра. У ребят, которые получали не так много игрового времени при Вернере, теперь будет замечательный шанс проявить себя.

Конечно же, есть давление и напряжение. Нам важно успокоить футболистов, а не повышать давление на них. Мы уже обсудили различные варианты развития событий — если мы забьем, если забьет Атлетико... Мы сосредоточены на предстоящем матче, который обещает быть очень увлекательным. Для начала нужно открыть счет, это будет первым шагом к победе. Но будьте уверены — мы готовы к бою.

Посмотрим, каким будет состояние здоровья Шика и Хальстенберга. В пятницу оба чувствовали себя хорошо. Впрочем, пока не могу сказать, попадут ли они в "основу" или начнут игру в запасе. Нам нужны только здоровые на 100% футболисты, так что решение по составу я буду принимать завтра", — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Матч Лейпциг — Атлетико состоится в  четверг, 13-го августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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