Облак: Странно, что нас считают явными фаворитами

Словенский голкипер дал комментарий перед игрой Лиги чемпионов.

Ян Облак считает удивительным то, что Атлетико считают явным фаворитом противостояния с Лейпцигом.

"Достаточно странно, что нас считают явными фаворитами. Но мы об этом вообще не думаем. Нам противостоит очень хорошая команда, которая здорово действует и в обороне, и в нападении.

Матч будет непростой, и фаворита в нем быть не может. Впереди 90 минут жаркой борьбы, и победить может любая команда", — приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.

Матч Лейпциг — Атлетико состоится в четверг, 13-го августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.