Облак: Странно, что нас считают явными фаворитами

12 августа 2020

Ян Облак, getty images

Словенский голкипер дал комментарий перед игрой Лиги чемпионов.

Ян Облак считает удивительным то, что Атлетико считают явным фаворитом противостояния с Лейпцигом.

"Достаточно странно, что нас считают явными фаворитами. Но мы об этом вообще не думаем. Нам противостоит очень хорошая команда, которая здорово действует и в обороне, и в нападении.

Матч будет непростой, и фаворита в нем быть не может. Впереди 90 минут жаркой борьбы, и победить может любая команда", — приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.

Матч Лейпциг — Атлетико состоится в  четверг, 13-го августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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