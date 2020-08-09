Горецка: После длительной паузы Бавария великолепно вошла в игру

Хавбек поделился мнением о результатах команды.

Полузащитник Баварии Леон Горецка оценивал выступления команды в Лиге чемпионов после матча с Челси (4:1).

"После столь длительной паузы, конечно, было непросто. Но мы хорошо приняли ситуацию и великолепно вошли в игру. Конечно, еще не все получается идеально, но мы будем над этим работать.

Турнир будет проходить в очень особенном формате, у него будет характер чемпионата Европы или чемпионата мира. Мы в предвкушении путешествия. Мы хорошо подготовимся, а там посмотрим, что у нас получится", – рассказал Мюллер в комментарии официальному сайту клуба.

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