Бавария — Челси 4:1 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

Бавария одержала крупную победу над Челси со счетом 4:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошла в четвертьфинал.

Дублем в составе "красных" отличился Роберт Левандовски, а еще по голу в свой актив записали Иван Перишич и Корентен Толиссо. Единственный гол лондонского клуба забил нападающий Тэмми Абрахам.

Ранее сообщалось, что Челси установил антирекорд клуба по пропущенным голам за сезон в Лиге чемпионов.



Бавария — Челси 4:1 (первый матч — 3:0)

Голы: Левандовски, 9 (пен.), 84, Перишич, 24, Толиссо, 76 — Абрахам, 44.

Бавария: Нойер — Киммих (Одриосола, 70), Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго (Толиссо, 71) — Гнабри, Мюллер, Перишич (Коутиньо, 64) — Левандовски.

Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон — Баркли, Канте, Ковачич — Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 81), Маунт.

Предупреждения: Кабальеро, Эмерсон.