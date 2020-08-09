Гаттузо: Мы пропали на полчаса и пропустили неимоверные голы

Наставник Наполи высказался о поражении в матче с Барселоной (1:3).

Барселона сошлась в противостоянии с Наполи в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которого каталонский гранд пробился в следующую стадию турнира.

Главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями после поражения своей команды, которое стоило ей дальнейшего участия в еврокубке.

"Нам есть о чем сожалеть, ведь мы пропали на полчаса и пропустили неимоверные голы. Я зол, что нам забили со стандартного положения".

"Нам не хватило последовательности, даже несмотря на то, что мы хорошо начали и могли забить в первые минуты. Мои футболисты сильны, но чтобы стать еще лучше, им нужно улучшить свое отношение к делу. Я разочарован. Считаю, что мы могли показать более приемлемую игру", — приводит слова Гаттузо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Барселона — Наполи вы можете на Football.ua.