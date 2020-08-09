Барселона — Наполи 3:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Барселона сошлась в противостоянии с Наполи в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которого каталонский гранд пробился в следующую стадию турнира.

Подопечные Кике Сетьен практически убили интригу еще в первом тайме, когда к перерыву выигрывали в счете с преимуществом в три мяча. Неаполитанцам удалось сократить отставание благодаря реализованному пенальти в исполнении Инсинье, но этого оказалось недостаточно для продолжения участия в еврокубке.

Таким образом, Барселона пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, где ей предстоит встретиться с мюнхенской Баварией.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона — Наполи:

Барселона - Наполи 3:1 (первый матч — 1:1)

Голы: Ленгле, 10, Месси, 23, Суарес, 45+1 (с пенальти) — Инсинье, 45+5 (с пенальти)

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Ракитич, де Йонг — Месси, Суарес (Фирпо, 90+2), Гризманн (Мончу, 84)

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис (Эльмас, 79), Демме (Лоботка, 46), Зьелински (Лосано, 70) — Кальехон (Политано, 70), Мертенс, Инсинье (Милик, 79)

Предупреждения: Суарес — Зьелински