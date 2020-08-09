лента новостей

00:04

Челси установил клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон в Лиге чемпионов

00:02

Барселона уверенно обыграла Наполи и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

23:50

Бавария повторно обыграла Челси и вышла в 1/4 ЛЧ

23:14

Месси забил гол, оставив не у дел всю оборону Наполи

20:48

Инсинье готов сыграть против Барселоны с первых минут

20:46

Киммих вернется на правый фланг обороны в ответной игре с Челси

17:19

Голлини пропустит матч против ПСЖ из-за повреждения

14:59

Кроос: Нет никаких обвинений в сторону Варана

14:22

"Фанаты стряхивают пыль с хэштега SarriOut", — реакция СМИ и болельщиков на вылет Ювентуса из Лиги чемпионов

11:44

"Теперь Жезус будет приходить к Варану во снах", — реакция СМИ и болельщиков на поединок Манчестер Сити — Реал