Лампард: Хорошо выступили против Баварии, но результатом я недоволен

Наставник Челси высказался о поражении в матче с Баварией (1:4).

Бавария не оставила шансов Челси в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, добыв уверенную победу и пробившись в следующую стадию турнира (4:1).

Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лампард поделился эмоциями от неудовлетворительного результата, который стоил его команде участия в Лиге чемпионов.

"Я думаю, что мы выступили хорошо. Сложно говорить это после поражения 4:1, поскольку я явно недоволен результатом. Я думаю, что мы проявили характер после двух ранних пропущенных мячей, но у нас были индивидуальные ошибки, которые позволили им забить еще".

"Это хорошее испытание для нас сыграть против Баварии и их опыта в Лиге чемпионов, поскольку многие наши игроки проводят свои дебютные сезоны в этом турнире. Я вижу путь, по которому мы идем, и я знаю, что мы вернемся", — приводит слова Лампарда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Бавария — Челси вы можете на Football.ua.