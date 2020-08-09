Флик: Будем готовиться к Барселоне, как и к любому другому сопернику

Наставник Баварии высказался о победе над Челси (4:1).

Бавария не оставила шансов Челси в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, добыв уверенную победу и пробившись в следующую стадию турнира (4:1).

Главный тренер мюнхенского гранда Ханси Флик поделился эмоциями после добытого результата и высказался о предстоящем противостоянии с Барселоной в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Я очень доволен. Мы хотели победить, продолжив с того места, где остановились в прошлый раз, и именно это сделали игроки".

"Мы будем готовиться к Барселоне, как и к любому другому сопернику. Мы хотим снова показать свои сильные стороны, быть на 100% сосредоточенными и продемонстрировать свой класс в матче. Мы не фокусируемся только на Месси, ведь нам нужно изучить каждого игрока", — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Бавария — Челси вы можете на Football.ua.