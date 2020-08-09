Сетьен: Пробиться в полуфинал будет сложно как для Баварии, так и для нас

Наставник Барселоны высказался о победе над Наполи (3:1).

Барселона сошлась в противостоянии с Наполи в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которого каталонский гранд пробился в следующую стадию турнира.

Главный тренер "сине-гранатовых" Кике Сетьен поделился эмоциями от триумфа своей команды и предстоящего матча против Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"То, что мы сделали, было непросто. Нам приходилось защищаться с большим интеллектом. Наполи — одна из лучших команд Италии. Всегда нужно помнить о сохранении своего преимущества в счете. Во втором тайме мы надеялись это сделать, что у нас и получилось".

"Все соперники сильны, и все игры будут непростыми. Пробиться в полуфинал будет сложно как для Баварии, так и для нас. Это отличная команда, но мы тоже".

"Месси? Он выглядел довольно хорошо. Кулибали нанес ему очень сильный удар, но я не думаю, что Лео получил какую-то травму", — приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Барселона — Наполи вы можете на Football.ua.