Челси установил клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон в Лиге чемпионов

Лондонский клуб пропустил 16 мячей в этом розыгрыше турнира.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Челси крупно уступил на выезде Баварии и завершил выступления в турнире.

В этой встрече подопечные Фрэнка Лампарда пропустили четыре мяча, а всего в восьми матчах текущего розыгрыша мяч побывал в их воротах 16 раз. Этот показатель стал антирекордом в истории клуба, ведь ранее они не пропускали более 14 голов за один турнир.

Стоит отметить, что 7 голов из 16 в ворота "синих" забила Бавария в двухматчевом противостоянии.

В завершившемся сезоне АПЛ Челси финишировал на четвертой строчке и гарантировал участи в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.