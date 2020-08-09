Месси не стал пожимать руку Чакыру после матча с Наполи

09 августа 2020

Лионель Месси, Getty Images

Турецкий арбитр отметил гол капитана Барселоны в первом тайме из-за игры рукой.

Барселона уверенно обыграла Наполи и пробилась в четвертьфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, где каталонцам ожидает встреча с мюнхенской Баварией (3:1).

Интересно, что после поединка капитан "сине-гранатовых" отказался пожимать руку главному арбитру встречи Джюнейту Чакыру. Аргентинец продемонстрировал жест рефери и ушел в другую сторону.

Стоит отметить, что Чакыр отменил гол Месси на 30-й минуте встречи за игру рукой, что помешало аргентинскому форварду оформить дубль.

Тем не менее, Барселона продолжает путь в Лиге чемпионов и сойдется в следующем противостоянии с Баварией. Вашему вниманию все пары 1/4 финала текущего розыгрыша турнира.

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