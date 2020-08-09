Стали известны все пары 1/4 Лиги чемпионов

Манчестер Сити, Лион, РБ Лейпциг, Атлетико, Барселона, Бавария, Аталанта и ПСЖ продолжают участие в турнире.

Завершились последние два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых Бавария и Барселона пробились в следующую стадию турнира. Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала самого престижного клубного еврокубка.

Четвертьфиналы (12–15 августа)

12 августа:

Аталанта (Италия) - Пари Сен-Жермен (Франция)

13 августа:

РБ Лейпциг (Германия) - Атлетико Мадрид (Испания)

14 августа:

Барселона (Испания) — Бавария Мюнхен (Германия)

15 августа:

Манчестер Сити (Англия) - Лион (Франция)

Полуфиналы (18–19 августа)

18 августа:

Барселона (Испания) / Бавария Мюнхен (Германия) — Манчестер Сити (Англия) / Лион (Франция)

19 августа:

РБ Лейпциг (Германия) / Атлетико Мадрид (Испания) — Аталанта (Италия) - Пари Сен-Жермен (Франция)

Финал (23 августа)