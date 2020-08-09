Стали известны все пары 1/4 Лиги чемпионов

Завершились последние два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых Бавария и Барселона пробились в следующую стадию турнира. Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала самого престижного клубного еврокубка.
Четвертьфиналы (12–15 августа)
12 августа:
Аталанта (Италия) - Пари Сен-Жермен (Франция)
13 августа:
РБ Лейпциг (Германия) - Атлетико Мадрид (Испания)
14 августа:
Барселона (Испания) — Бавария Мюнхен (Германия)
15 августа:
Манчестер Сити (Англия) - Лион (Франция)
Полуфиналы (18–19 августа)
18 августа:
Барселона (Испания) / Бавария Мюнхен (Германия) — Манчестер Сити (Англия) / Лион (Франция)
19 августа:
РБ Лейпциг (Германия) / Атлетико Мадрид (Испания) — Аталанта (Италия) - Пари Сен-Жермен (Франция)
Финал (23 августа)