Сарри: Ювентус вылетел из-за первого тайма первого матча

Главный тренер туринцев рассказал, что помешало команде пройти дальше.

Ювентус обыграл Лион в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, но выбыл из турнира по сумме двух матчей. Маурицио Сарри считает, что виной тому первый тайм первого матча.

"К сожалению, мы вылетели из-за первого матча. А фактически — из-за первого тайма первого матча. Это турнир, в котором ты или пан или пропал. И после отличных результатов мы все равно выбываем...

Думаю, сегодня мы показали отличную игру. Мы пропустили с пенальти уже к десятой минуте, и это могло свести нас с ума. Но мы сделали камбэк и выиграли матч, да еще и создали шесть или семь возможностей для взятия ворот", — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Лион.