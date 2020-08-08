Ювентус — Лион 2:1 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию обзор поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Подопечные Маурицио Сарри должны были побеждать французский коллектив с разницей в два гола, чтобы выйти в четвертьфинал турнира.

Несмотря на старания Криштиану Роналду, "бьянконери" не поддержали рвение 35-летнего футболиста. Это означает, что Лион вышел в следующую стадию, а сезон для Ювентуса завершен.

Обзор матча:

Ювентус — Лион 2:1 (первый матч — 0:1)

Голы: Роналду, 43 (пен.), 60 — Депай, 12 (пен.)



Ювентус: Щесны — Куадрадо (Роналду, 70), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 61), Рабио — Бернардески (Дибала, 71, Оливьери, 84), Игуаин, Роналду.



Лион: Лопеш — Денайер (Андерсен, 61), Марсело, Марсал — Бруну — Дюбуа (Тете, 90+1), Какере, Ауар (Мендес, 90+1), Корне — Экамби (Рейн-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 67).



Предупреждения: Куадрадо, Бентанкур — Ауар, Дюбуа, Депай, Лопеш, Корне, Какере, Марсал.