Роналду забил все голы Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов за последние два сезона

Нападающий туринской команды записал в свой актив семь мячей.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус обыграл Лион, но пролетел мимо четвертьфинала турнира.

В этой игре дублем отличился Криштиану Роналду. Это означает, что последние семь голов "бьянконери" в плей-офф Лиги чемпионов забивает исключительно 35-летний футболист.

В прошлом сезоне Роналду оформил хет-трик в ворота Атлетико, затем забил два гола (суммарно) в ворота Аякса. В сезоне-2019/20 португалец отправил два мяча в сетку ворот Лиона.

Ранее сообщалось, что Роналду побил рекорд Ювентуса по голам, который держался 94 года.