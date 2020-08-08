Главный тренер Реала — о матче против Манчестер Сити.

Реал выбыл из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Ход встречи прокомментировал Зинедин Зидан.

"В целом, это был хороший сезон. Нам не хватило мелочей. Что касается меня и следующего сезона, сейчас нужно отдохнуть, а дальше посмотрим".

"Азар в порядке, он выполнил то, что от него требовалось. Он хорошо чувствовал себя физически, не чувствовал боли".

"Пока я остаюсь тренером мадридского Реала. Я здесь. Я в деле".

"Когда проигрываешь, надо признавать, что чего-то не хватило. Ключевым в этом противостоянии стал проигранный нами первый матч. У нас была возможность изменить ход противостояния, особенно во втором тайме, при счете 1:1. Я считаю, что мы могли забить еще. Но мы не ищем оправдания. Я поздравляю соперника с победой и благодарю своих ребят за проделанную работу".

"Я хочу концентрироваться только на положительных моментах. Хорошо, это не самый лучший способ заканчивать сезон, но мы должны принять поражение. Мы проиграли и дома, и в гостях. Поэтому нужно просто поздравить Сити и двигаться дальше. Мы старались изменить ход противостояния, но нам это не удалось", — приводит слова Зинедина Зидана официальный сайт УЕФА.

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