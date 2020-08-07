Гаттузо: Барселона ничего не выиграла в этом сезоне, так что она будет очень мотивированной

07 августа 2020

Дженнаро Гаттузо, getty images

Главный тренер неаполитанцев высказался перед игрой против "сине-гранатовых".

Дженнаро Гаттузо считает, что его команде нужно провести очень хороший матч, чтобы добиться успех в игре с Барселоной.

"Мы знаем уровень Барсы, так что нам нужно провести очень сильный матч как в плане техники, так и в плане тактики. И даже этого может быть недостаточно для успеха. У меня есть четкое видение футбола, в который я хочу играть. Я добился успеха как футболист, игравший совсем в другой манере, чем та, которую предпочитаю сейчас.

Барселона ничего не выиграла в этом сезоне, так что она будет очень мотивированной. Это команда, которая привыкла побеждать. Завтра мы должны "подняться на Эверест". Такие матчи важны для молодых игроков нашей команды. Мы не должны бояться. Мы должны выйти и дать сопернику бой.

В первом матче мы активно атаковали соперников, когда они владели мячом. Мы должны грамотно играть как с мячом, так и без него", — приводит слова Гаттузо официальный сайт УЕФА.

Матч Барселона — Наполи состоится в субботу, 8-го августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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