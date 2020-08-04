Ленгле: Барселона должна быть предельно сконцентрированной во встрече с Наполи

Француз поделился ожиданиями от поединка с неаполитанцами.

Защитник Барселоны Клеман Ленгле рассказал о предстоящем матче с Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы сосредоточены только на встрече с Наполи. Это будет сложный матч. У нас есть небольшое преимущество после первой игры, но нам нужно хорошо сыграть в Барселоне, чтобы гарантировать место в мини-турнире в Лиссабоне.

Мы должны быть предельно сконцентрированы и выложиться на 100%. Не только в этом матче, но и в остальных, если мы сможем квалифицироваться", – приводит слова Ленгле издание Marca.

Матч Барселона – Наполи состоится на Камп Ноу в субботу, 8 июля, и начнется в 22:00. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.