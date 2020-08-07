Стала известная заявка Барселоны на матч против Наполи

На ответный матч 1/8 Лиги чемпионов Кике Сетьен взял 22 футболистов.

В субботу, 8 августа, Барселоны сыграет против Наполи в ответном матче 1/8 ЛЧ. Стала известна заявка команды:

Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Суарес, Месси, Нето, Ленгле, Гризманн, Альба, Серхи Роберто, де Йонг, Жуниор, Пенья, Рики Пуч, Ансу Фати, Араужо, Мончу, Мингеза, Конрад, Рейс, Хандро.

Отметим, что не нашлось места в заявке Усману Дембеле – у него травма. Что касается Артуро Видаля и Серхио Бускетса, то у них дисквалификация.

Матч Барселона – Наполи пройдет 8 августа, а текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.