Барселона — Наполи. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Барселона примет Наполи на Камп Ноу в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Суббота, 8 августа, 22:00. Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр встречи — Джунейт Чакыр (Турция). Трансляция на канале Футбол 2.

Лига чемпионов вернулась после длительного перерыва, который был вызван пандемией коронавируса. Первый поединок команды провели еще в конце февраля. Тогда "сине-гранатовые" ответили точным ударом Антуана Гризманн во втором тайме на взятие ворот от Мертенса в первой половине игры, получив преимущество перед ответной встречей благодаря голу на выезде.

Барселона после поединка против Наполи успела потерять всё на внутренней арене и жаждет хоть как-то спасти сезон успешным выступлением в еврокубке. Только что нужно "сине-гранатовым" для того, чтобы записать турнир себе в актив? Кончено, победа. Каталонцы в конце чемпионата Испании не были похожи на команду, которая была способна на такой подвиг.

Наполи же смог финишировать седьмым в чемпионате и победить в Кубке Италии. У Дженнаро Гаттузо уже есть один трофей в этом сезоне, получится ли замахнуться на "ушастый" кубок? Говорить про турнир в целом довольно трудно, однако пройти Барселону неаполитанцам вполне по силам. Итальянец, определенно, настроит своих подопечных.

Обе команды имеют проблемы с кадрами. Так, у Барселоны будут серьезные проблемы в центре поля. Серхио Бускетс и Артуро Видаль пропустят поединок из-за дисквалификации, а Артур Мело отказался доигрывать сезон в стане "сине-гранатовых", учитывая контракт с Ювентусом.

Наполи, в свою очередь, лишился Костаса Маноласа. Участие Максимовича под вопросом, но других кандидатур у Гаттузо не так много. Разве что смещать Ди Лоренцо в центр. Еще одной потерей может стать отсутствие Инсинье, на состояние которого тренерский штаб будет смотреть уже в день матча.

Неаполитанцы могут доставить серьезные трудности сопернику благодаря прессингу и давлению. Барселоне, однозначно, будет трудно, но Лионель Месси должен выходить на первый план именно в таких поединках.

Ориентировочные составы:

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Де Йонг, Ракитич — Месси, Суарес, Гризманн

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи — Руис, Демме, Зьелински — Кальехон, Мертенс, Элмас

Не сыграют: Дембеле, Бускетс, Видаль, Умтити, Артур — Манолас

Под вопросом: Ленгле, Араухо, Гризманн — Инсинье, Максимович

Интересные факты:

Барселона не проигрывает в последних семи матчах в Лиге чемпионов.

Наполи не проигрывает в последних семи матчах в Лиге чемпионов.

Тренеры говорят:

Кике Сетьен, Барселона.

"Чемпионат мы закончили с позитивным настроем. И мне, и игрокам была нужна пауза, потому что мы провели очень много матчей без перерыва, что, конечно, влияло на команду. Однако сейчас, как мне кажется, у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этой встрече, восстановиться физически, взять несколько выходных и вернуться с новыми силами. Это благоприятно сказалось на тренировочном процессе, в рамках которого мы провели максимально плодотворную подготовку".

Дженнаро Гаттузо, Наполи.

"Барселона ничего не выиграла в этом сезоне, так что она будет очень мотивированной. Это команда, которая привыкла побеждать. Завтра мы должны подняться на Эверест. Такие матчи важны для молодых игроков нашей команды. Мы не должны бояться. Мы должны выйти и дать сопернику бой".