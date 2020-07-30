УЕФА не будет переносить матч Барселона — Наполи

30 июля 2020

Фото Getty Images

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Наполи пройдет на Камп Ноу.

Представители УЕФА подтвердили, что все решения по поводу проведения ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, принятые 9 июля, остаются в силе.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Испании никак не скажется на матче Барселона — Наполи, поскольку матч пройдет на Камп Ноу без зрителей с соблюдением всех норм безопасности.

Тем не менее, Европейский футбольный союз продолжает мониторить ситуацию и нахолится в постоянном контакте с органами здравоохранения Испании.

Ранее президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что матч Барселона — Наполи должен быть перенесен на нейтральное поле.

Напомним, что первый матч между командами состоялся еще в конце февраля и завершился ничьей — 1:1.

Источник: Football Italia, Официальный сайт УЕФА

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