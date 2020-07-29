Аталанта вряд ли сможет рассчитывать на Иличича в Лиге чемпионов

Словенский нападающий на данный момент отсутствует из-за повреждения.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини признался, что не особо верит в то, что нападающий Йосип Иличич сумеет восстановиться до игр в финальном турнире Лиги чемпионов.

"Жаль, что в решающие моменты сезона нам приходится обходиться без ключевых игроков", — цитирует Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Иличич фундаментально важен для нас. До марта это был его сезон, он блистал в Серии А и Лиге чемпионов. Это будет, будто Ювентус без Пауло Дибалы, Лацио без Чиро Иммобиле или Интер без Ромелу Лукаку".

Йосип Иличич в текущем сезоне отметился 21 голом и девятью ассистами за Аталанту в 34 играх во всех турнирах.

Аталанта встретится с ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч состоится 12 августа. Парижане также не смогут рассчитывать на одного из ключевых футболистов – нападающего Килиана Мбаппе.