Наполи требует провести матч против Барселоны на нейтральном поле

Наполи настаивает, чтобы УЕФА перенес матч против Барселоны, который должен был состояться на Камп Ноу, на нейтральное поле, сообщает As.
Это давление вынудило УЕФА обратиться к управление здравоохранения, чтобы убедиться, что правила безопасности не будут нарушены, а здоровье участников не находится под угрозой.
Барселона же требует играть ответный поединок на своем поле, сетуя на то, что и так осталась без зрителей, хотя Наполи играл при поддержке своих фанатов.
Напомним, что первый матч между командами состоялся еще в конце февраля и завершился ничьей — 1:1.