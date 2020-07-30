Наполи требует провести матч против Барселоны на нейтральном поле

Неаполитанцы оказывают давление на административные органы Лиги чемпионов.

Наполи настаивает, чтобы УЕФА перенес матч против Барселоны, который должен был состояться на Камп Ноу, на нейтральное поле, сообщает As.

Это давление вынудило УЕФА обратиться к управление здравоохранения, чтобы убедиться, что правила безопасности не будут нарушены, а здоровье участников не находится под угрозой.

Барселона же требует играть ответный поединок на своем поле, сетуя на то, что и так осталась без зрителей, хотя Наполи играл при поддержке своих фанатов.

Напомним, что первый матч между командами состоялся еще в конце февраля и завершился ничьей — 1:1.