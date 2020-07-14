Лига чемпионов-2020/21: кто уже в групповом этапе

Football.ua рассказывает о том, кто уже пробился в групповой этап следующего розыгрыша главного еврокубка.

Регулярные чемпионаты в большинстве европейских стран постепенно подходят к концу только сейчас. Некоторые же закончили с появлением карантина из-за пандемии коронавируса.

Франция, Нидерланды, Бельгия и Шотландия решили не доигрывать чемпионат, а в Германии, например, все решилось на футбольном поле по итогам всех запланированных матчей.

По итогам текущего тура в Испании определились все четыре участника Лиги чемпионов на следующий сезон. Вскоре узнаем и обладателей путевок в Италии и Англии, а потому Football.ua решил рассказать, кто уже гарантировал себе участие в главном еврокубковом турнире на следующий сезон.

По итогам розыгрышей чемпионатов в групповой этап турнира попадет 26 участников (по четыре команды от Англии, Германии, Италии и Испании, по две из Франции и России, а также победители чемпионатов Украины, Португалии, Турции и Бельгии, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На данный момент, 14 июля, известны следующие команды:

Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 на данный момент:

Англия: Ливерпуль, Манчестер Сити

Испания: Реал, Барселона, Севилья, Атлетико Мадрид

Германия: Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Боруссия М

Франция: ПСЖ, Марсель, Ренн (если победитель Лиги Европы-2019/20 выйдет в Лигу чемпионов через чемпионат)

Италия: Ювентус

Бельгия: Брюгге

Украина: Шахтер

Турция: Истанбул Башакшехир

Россия: Зенит

Нидерланды: Аякс (если победитель Лиги чемпионов-2019/20 выйдет в следующий розыгрыш через свой чемпионат)

В Англии разгорелась серьезная борьба за оставшиеся два места — больше всего шансов получить заветные путевки у Манчестер Юнайтед, Челси и Лестера. От Италии ожидают Аталанту, Лацио и Интер, которые существенно оторвались от своих конкурентов.

В Португалии только чудо помешает Порту стать чемпионом и пройти в групповой этап на следующий сезон. На второе место в России претендуют Локомотив и Краснодар.

Еще два места будут распределены между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Если Лигу чемпионов этого сезона выиграет клуб, который попадет в следующий розыгрыш турнира через чемпионат (только Наполи, Челси и Лион не гарантировали себе это), то в групповом этапе будет Аякс.

Если Лигу Европы этого сезона выиграет клуб, который попадет в следующий розыгрыш турнира через чемпионат (только Шахтер, Севилья и Башакшехир гарантировали себе это), то в групповом этапе будет Ренн.

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