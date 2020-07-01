Лига чемпионов 2020/21 пройдет с 8 августа по 29 мая

Стал известен полный календарь матчей главного европейского клубного турнира.

УЕФА официально утвердил календарь Лиги чемпионов сезона-2020/21 — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.

Первые матчи предварительного квалификационного раунда состоятся 8 августа 2020 года, а финал запланирован на 29 мая 2021 года на стадионе Ататюрк в Стамбуле.

При этом квалификационные раунды будут состоять из одного матча, а стандартная форма с играми дома и на выезде начнется с 1/8 финала.

Предварительный раунд

08.08.2020 — 11.08.2020

Первый квалификационный раунд

18.08.2020 — 19.08.2020

Второй квалификационный раунд

25.08.2020 — 26.08.2020

Третий квалификационный раунд

15.09.2020 — 16.09.2020

Раунд плей-офф

22.09.2020 — 30.092020

Групповой этап

Первый тур: 20.10.2020 — 21.10.2020

Второй тур: 27.10.2020 — 28.10.2020

Третий тур: 03.11.2020 — 04.11.2020

Четвертый тур: 24.11.2020 — 25.11.2020

Пятый тур: 01.12.2020 — 02.12.2020

Шестой тур: 08.12.2020 — 09.12.2020

1/8 финала

Первые матчи: 16-17.02.2021 и 23-24.02.2021, ответные матчи: 09-10.03.2021 и 16-17.03.2021

1/4 финала

Первые матчи: 6-7.04.2021, ответные матчи: 13-14.04.2021

1/2 финала

Первые матчи: 27-28.04.2021, ответные матчи: 4-5.05.2021

Финал

29.05.2021

Таким образом, Шахтер, как чемпион Украины, начнет свои выступления в Лиге чемпионов не раньше 20 октября, а вот команда, которая займет второе место в первенстве УПЛ (Динамо, Заря или Десна), стартует с третьего раунда квалификации, то есть не ранее 15 сентября.