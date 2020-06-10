Из-за реконструкции Сантьяго Бернабеу Мадрид не сможет принять Лигу чемпионов

10 июня 2020

Да Луш, Getty Images

УЕФА практически решил, что Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне.

Несмотря на то, что решение о датах и месте доигровки Лиги чемпионов будет принято 17 июня, руководство УЕФА больше не рассматривает кандидатуру Мадрида — уверяет Tuttosport.

Причина в том, что в связи с реконструкцией на Сантьяго Бернабеу, в испанской столице остается лишь одна арена, достойная принимать матчи такого уровня — Ванда Метрополитано.

В то же время в Лиссабоне, который, по сути, является теперь единственным кандидатом, есть арена Спортинга Жозе Алваладе и принадлежащий Бенфике Да Луш.

Ранее сообщалось, что Лигу Европы могут доиграть в Германии.

Источник: Tuttosport

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