Мадрид готов принять финал Лиги чемпионов-2020

Есть большие опасения, что запланированный изначально Стамбул не сможет принять игру.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заверил, что город будет готов в экстренном порядке принять финал Лиги чемпионов. Из-за ситуации с коронавирусом в Турции игра вряд ли будет проведена на стамбульском стадионе Ататюрк.

"Это были бы отличные новости для Мадрида. Я знаю, что шаги в этом направлении уже предпринимались", — цитирует Алмейду Marca со ссылкой на 13tv.

"Проведение международного мероприятия, такого как финал Лиги чемпионов, очень важно. Особенно учитывая нынешние обстоятельства, это позволило бы проявить способность Мадрида справиться с той ситуацией, которую мы пережили за короткий промежуток времени. Это было бы посланием миру, что мы никогда не сдаемся и мы вернулись".

Если финал будет проведен в Мадриде, то Испания станет первой страной в 21 столетии, которая дважды подряд приняла решающий матч Лиги чемпионов. Учитывая, что на Сантьяго Бернабеу идет реконструкция, финал может второй год подряд состояться на Ванда Метрополитано.

Португалия, в отличие от Мадрида, претендует на проведение всего турнира Лиги чемпионов, начиная с 1/4 финала.