УЕФА намерен доиграть Лигу чемпионов в Лиссабоне — Bild

Португальская столица близка к тому, чтобы принять практически все матчи главного еврокубка в этом сезоне.

Лиссабон выиграл конкуренцию у Франкфурта-на-Майне и Москвы за прием матчей Лиги чемпионов, начиная со стадии четвертьфиналов, сообщает Bild.

Столица России была быстро отсеяна из-за большого числа случаев заражения коронавирусом, а проведение турнира во Франкфурте могло давать некоторые преимущества немецким клубам, которые продолжают выступления в ЛЧ – Баварии и Лейпцигу. Все португальские клубы уже вылетели.

Лиссабон может принять все игры Лиги чемпионов, начиная с четвертьфинала, а вот где будут доиграны ответные матчи 1/8, пока неизвестно.

Уже вышли в четвертьфинал ЛЧ Лейпциг, Аталанта, Атлетико и ПСЖ. Остальные четыре участника определятся в парах Бавария – Челси (результат первого матча – 3:0), Барселона – Наполи (1:1), Манчестер Сити – Реал (2:1) и Лион – Ювентус (1:0).

Не исключено, что начиная с четвертьфинала противостояния будут не двух-, а одноматчевыми.