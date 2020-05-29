Финал Лиги чемпионов может пройти в Лиссабоне

Появился еще один претендент на проведение финального поединка еврокубкового турнира.

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула в Германию.

Однако ко всему добавился еще один вариант. Как сообщает NY Times, финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне. У УЕФА не так много вариантов для проведения ключевого поединка.

Сообщается, что источник, который близок к ситуации, проинформировал, решение по поводу принятия финала Лиги чемпионов и Лиги Европы будет принято 17 июня на исполкоме УЕФА.

Организация ведет переговоры с турецкой стороной, чтобы уладить перенос финала ЛЧ из Турции.

Ранее СМИ сообщали о том, что формат евротурнира будет изменен вплоть до того, что стадия четвертьфинала будет складываться из одного поединка.