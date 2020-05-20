Стал известен формат завершения сезона в Лиге чемпионов

Еврокубки в текущем сезоне могут быть изменены.

Исполнительный комитет УЕФА провел плановую встречу, на которой функционеры обсудили формат завершения Лиги чемпионов в текущем сезоне, сообщает AS.

По данным источника, европейский футбольный руководящий орган намерен принять решение об одноматчевом формате игр на стадии четвертьфинала.

Кроме того, обсуждается вариант, следуя которому стадии 1/2 турнира и решающего поединка пройдут в Стамбуле в формате "финала четырех". Напомним, по такому принципу был разыгран Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен подать апелляцию в CAS, чтобы добиться участия в Лиге чемпионов.