Стамбул может лишиться финала Лиги чемпионов

УЕФА рассматривает вариант с переносом турнира в Германию.

УЕФА всерьез рассматривает вариант с переносом финала Лиги чемпионов из Стамбула в Германию, сообщает Sky Italia.

По данным источника, футбольные чиновники обеспокоены тем, что Турция не может стабилизировать ситуацию с пандемией коронавируса, а потому город-хозяин решающего поединка не может гарантировать безопасность.

Кроме того, самым вероятным форматом завершения Лиги чемпионов станет "финал четырех". Также большинство клубов выступают за то, чтобы проводить поединки четвертьфинала на нейтральных стадионах.

Ранее СМИ сообщали о том, что формат евротурнира будет изменен вплоть до того, что стадия четвертьфинала будет складываться из одного поединка.