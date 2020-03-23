УЕФА официально отложил финалы Лиги чемпионов и Лиге Европы

Новые даты матчей пока не рассматриваются.

Мужской и женский финалы Лиги чемпионов, а также решающий поединок за трофей Лиги Европы в мае 2020 года не состоятся — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.

В официальном пресс-релизе организации говорится о том, что в связи с пандемией короновируса проведение трех финальных матчей европейского клубного сезона не представляется возможным.

Новые даты проведения финалов пока неизвестны. Этим вопросом, как и составлением нового календаря, будет заниматься созданная несколько дней назад специальная рабочая группа под руководством президента УЕФА Александра Чеферина.

Ранее УЕФА рассматривал возможность переноса финалов на июнь, а также вариант с проведением "финалов четырех" вместо завершения турниров в полном объеме.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.