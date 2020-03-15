УЕФА планирует провести "финалы четырех" Лиги чемпионов и Лиги Европы

Турниры могут принять Стамбул и Гданськ.

В связи с остановкой еврокубков из-за эпидемии COVID-19, УЕФА рассматривает альтернативные возможности завершения евросезона — сообщает AS.

По информации источников испанского издания в Европейском футбольном союзе, обсуждается вариант с проведением "финалов четырех" Лиги чемпионов и Лиги Европы в одном городе. В качестве места проведения турниров рассматривается Стамбул (ЛЧ) и Гданськ (ЛЕ).

Во вторник, 17 марта, представители 55-ти членов УЕФА проголосуют за этот вариант, который представит директор департамента Европейского футбольного союза по проведению соревнований Джорджо Маркетти.

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